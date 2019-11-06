أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، على وضع حل مؤقت بتمهيد طريق "سخا- الشين" المار بقرية شنو، مكلفاً اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بتمهيد الطريق، وما تم اليوم من أعمال لمعالجة المشاكل لحين انتهاء أعمال هيئة الطرق، لافتاً أنه تم مخاطبة وزير النقل، لسرعة الانتهاء رصف الطريق.

كما كلف رئيس مدينة كفرالشيخ، بتطهير مشروع الصرف بقرية "دقلت" بعد نوة الأمطار الماضية، وكسح جميع المخلفات والرواسب بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بكفرالشيخ، وتابع رئيس المدينة أعمال تطهير مشروع صرف دقلت، بقيادة محمد خفاجي، رئيس قرية دقلت، والعاملين بالوحدة بجهاز النظافة، حيث وجه بفتح جميع غرف المشروع وكسحها من الرواسب وتغطيتها بالكامل من أجل سلامة الأطفال والمواطنين.

من ناحية أخرى، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد على قطعة أرض احتكار بقرية "صندلا"، وكذلك مخالفات البناء لقطعة على مساحة قيراط تتبع الجمعية الزراعية بكفرالشيخ، حيث تمت أعمال الإزالة كاملة وتم تسليم الأرض إلى جهة الولاية، موجها نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وكذلك رؤساء قرى مركز كفرالشيخ، باستمرار المتابعة والمرور المستمر على على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومخالفات البناء بجميع القرى وضبط المتعديين، والتصدي بكل قوة لجميع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شارك في إزالة التعديات أحمد الجوهري، نائب رئيس المدينة لشئون قرى غرب كفرالشيخ، ومنصور عمر، نائب رئيس المدينة لشئون قرى شرق كفرالشيخ، والصاوي مختار، رئيس قرية صندلا، ومشرفي الجمعية الزراعية بقرية صندلا وكفرالشيخ.