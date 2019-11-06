استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدا من رعاة الكنائس الإنجيلية الألمانية، مكون من 16 عضوا خلال زيارتهم لهم لمصر.

زار الوفد عددا من الأماكن وأبدوا إعجابهم الشديد بالجهد المبذول لمساعدة الفقراء وبالعلاقة القوية بين الأقباط والمسلمين، من خلال بيت العائلة.

وقدم البابا للوفد نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والاجتماعي في حياة المواطنين، وأشار إلى أهمية الاهتمام بمشروعات التعليم والصحة حيث أنها تحقق السلام الاجتماعي والاستقرار الذي يؤدي إلى التقدم.