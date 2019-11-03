كرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الكهنة والخدام القدامى والحاليين بإيبارشيتي حلوان والمعادي وقطاع كنائس مصر القديمة، والذين كان لهم دور بارز في بدء واستمرار خدمة الحرفيين.

كما عرضت كل خدمة بالمناطق الثلاث فيلم تسجيلي عن خدمة الحرفيين. جاء ذلك خلال لقاء البابا بشباب الحرفيين لقطاع جنوب القاهرة في ضيافة إيبارشية المعادي بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي.وألقى البابا كلمة أكد فيها أن نهضة الدول تبدأ من الحرفيين، وأشار إلى أن أعمال الحرفيين كلها بداية عمل قوي في نهضة مصر، وأن الأعمال الكبيرة دائما تبدأ بالأعمال الصغيرة.

وقال البابا، "إن الله أعطى الإنسان ثلاث أشياء يفتخر بهم وسط الكائنات الحية هي "العقل ليفكر به، واليد لتبدع، والقلب الذي لا يعرف غير الله".