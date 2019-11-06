قال اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، إنه جرى الانتهاء من كل التجديدات والصيانة والتشطيبات للوحدة الصحية بالخطاطبة بالسادات، بتكلفة 250 ألف جنيه، بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية من أهالي القرية.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى الخطاطبة المركزي بالسادات، رافقه مدير المستشفى، ومديرة الإدارة الصحية، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات، والدكتور سامي المشد عضو مجلس النواب.

وأضافت المحافظ أنه جرى الانتهاء من عمل 4 عيادات خارجية بالمستشفى المركزي بالخطاطبة وهم "الجلدية، العظام، الأطفال، الباطنة"، إضافة إلى وجود معمل أشعة وتنظيم أسرة وعيادة أسنان واستقبال وطوارئ، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من تجديد وصيانة الدور الثالث بالمستشفى بالجهود الذاتية.

وأثناء جولته بقرية الخطاطبة، تفقد محافظ المنوفية، قنطرة وسيلة بالخطاطبة، واستمع لشكاوى أهالي القرية، والذين يتضررون من سوء تطبين (تدبيش) مصرف الخطاطبة وعدم وجود سور أسمنتي على جانبي المصرف، وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة ترميم تدبيش القنطرة وإنشاء سور أسمنتي (نيوجرسي) على جانبي المصرف بعد الدراسة القانونية حفاظاً على سلامة أهالي القرية.