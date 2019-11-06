"انت أقوى من المخدرات" تنظم ندوات ومحاضرات بمدارس المنوفية

استقبل مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، وسناء دراز، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور مصطفى حسين محمد، ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية الممثلة في توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية بإشراف سلوى مدين.

وسيجرى تنفيذ برنامج "أنت أقوى من المخدرات"، كما تم الاتفاق على إقامة ندوات ومحاضرات بـ 150 مدرسة بالمحافظة بمختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمديرية.

وعقدت سناء دراز، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، بحضور الدكتور مصطفى حسين محمد، ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء مع الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، تنفيذا لبرنامج "انت أقوى من المخدرات"، والاتفاق على عقد محاضرات وندوات توعية لعدد 150 مدرسة على مستوى محافظة المنوفية.