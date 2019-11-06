رحبت فرنسا، اليوم، باتفاق "الرياض"، الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة انّ الرياض جعلت التوصل إليه "ممكناً"، وأنه "شرط ضروري" لإيجاد حل للأزمة في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، انياس فون در مول، إنّ "فرنسا ترحب بالتوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي جعلت السعودية من التوصل إليه ممكناً إثر إطلاقها حواراً استضافته في جدّة".

ووقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتفاقا في العاصمة السعودية "الرياض"، أمس الثلاثاء لتقاسم السلطة في جنوب البلاد مع الانفصاليين.

وأضافت المتحدثة الفرنسية، أنّ الاتفاق "يمثّل خطوة مهمة للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وهو شرط ضروري لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى الخروج من الأزمة، تشمل كل مكوّنات المجتمع اليمني"، موضحة أنّ "فرنسا ملتزمة بشكل تام البحث عن حل سياسي شامل للنزاع اليمني، وذلك ضمن الإطار الأوسع لجهودها الهادفة إلى خفض التصعيد في الإقليم".