دبلوماسي يوضح أهمية مبادرة "العام الثقافي المصري الروسي"

أكد الدكتور إيهاب نصر، سفير مصر بروسيا، أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإقامة "العام الثقافي المصري الروسي عام 2020"، والتي تمنحنا الإرادة والقوة في تنظيم هذا الحدث غير المسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر إقامته في موسكو، لوفد الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، برئاسة شريف جاد، والدكتورة سامية توفيق، والدكتورة نور ندا، والدكتورة منى زيدان، بحضور الدكتور أيمن موسى، المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في موسكو.

وقال نصر، في بيان وزعه المركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم، إن العمل مستمر في كل الاتجاهات لتقديم هذا الحدث الكبير، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد تنظيم احتفالات مشتركة بقدر ما هو إقامة علاقات قوية بين البلدين في جميع المجالات ليكون عام الثقافة مجرد بداية للانطلاق إلى تعاون مشترك ضخم وفعال ومثمر للجانبين، محققًا للمصالح المشتركة.

وأضاف الدبلوماسي المصري، أنه يتم الآن تحديد الآليات مع الجانب الروسي للوصول إلى الهدف النبيل، فيما استعرض شريف جاد رئيس الوفد، أفكار ومبادرات للخريجين للاحتفال بعام الثقافة بين مصر وروسيا في مجالات عدة منها الترجمة والسينما والمسرح والبحث العلمي والموسيقي والسيرك والاستشراق، والتعليم، فضلًا عن إقامة تعاون مباشر بين مؤسسات المجتمع المدني في البلدين مثل اتحاد الكتاب وجمعية الخريجين وجمعية بناة السد العال، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم والمجلس التنسيقي للمغتربين الروس وذلك بالتنسيق مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة والإسكندرية.