"إنه خنجر، خنجر، هناك سكين، ساعدوه الآن، من فضلكم".. كلمات متقطعة غير مرتبة باللغة الإسبانية قالتها سائحة مكسيكية، حين رأت شابا عشرينيا يطعن المتواجدين في محيطها بمدينة جرش الأردنية التي قصدتها للسياحة في هذا التوقيت من السنة.

بين مئات الآلاف من السياح الذين يقومون بزيارة محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد، مع مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، وقع اختيار منفذ حادث الطعن على المجموعة التي كانت تزور المعالم الأثرية في المدينة الأردنية العتيقة.

تواصلت "الوطن" مع مستشفى جرش الحكومي، حيث قال مسؤول الاستقبال في المستشفى إن بعض الحالات لاتزال متواجدة في المستشفى وحالتهم مستقرة، مشيرا إلى أنهم يخضعون للمتابعة فقط.

فيما قال دكتور أحمد حسني، بقسم الطوارئ في المستشفى، لـ"الوطن" إن معلومات المصابين تخص قسم العمليات بالمستشفى.

وبالتواصل مع قسم العمليات، أجابت الطبيبة المسؤولة، لـ"الوطن": "وصلت حالتان ممن أصيبوا في حادث الطعن، إلى قسم العمليات وتم اجراء الجراحات اللازمة لهما ثم تم تحويلهما إلى مستشفى المدينة الملكية بالعاصمة الأردنية عمان".

وأضافت الطبيبة المسؤولة: "الحالتان وضعهما مستقر بعد اجراء العملية، الأول مواطن أردني يعمل في الأمن السياحي والثانية سائحة مكسيكية".

هذا وأصيب ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية و4 أردنيين بجروح في حادثة طعن وقعت في جرش شمال الأردن، وفق ما أعلنه وزير الصحة الأردني الأربعاء.

ونفذ الهجوم شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه، بحسب ما أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي. وأظهر مقطع فيديو منطقة مليئة بالدماء بجوار موقع جرش الأثري.

وأظهر مقطع فيديو آخر من مكان الحادث امرأة ملقاة بلا حراك على الأرض بينما يضغط شخص ما بمنشفة على ظهرها، وكانت الأرض من حولها ملطخة بالدماء، وكان رجل في مكان قريب جالسا ويبدو أنه مصاب بجرح في ساقه.