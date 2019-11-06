لقى شخص مصرعه، وأصيب شابين اثنين آخرين بحروق شديدة وكدمات وكسور، إثر حادث اصطدام دراجتين بخاريتين واشتعالهما، اليوم، على طريق "الجمالية- الإسكندرية الجديدة" بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث بين دراجتين بخاريتين على طريق "الجمالية - الإسكندرية الجديدة" ووجود متوفى ومصابين.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين مصرع إبراهيم نبيه السيد أحمد، 24 عاما، ومقيم ميت مرجا دائرة مركز الجمالية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الجمالية تحت تصرفات النيابة العامة فيما أصيب محمد محمود يحي، 22 عاما، وأحمد محمد مصطفى أبو ناصر، 18 عاما، ومقيمين بقرية ليسا الجمالية، وجرى تحويلهم لمستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال شهود العيان اكدوا أن الموتوسيكلين اصطدموا ببعضهم مما أدى إلى تحولهم إلى كتل نارية وأنقذهم الأهالي ونقلوهم بعيدا عن النيران .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث.