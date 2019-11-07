افتتح رئيس النمسا، ألكسندر فإن دير بيلين، مساء اليوم الأربعاء، معرض الكتاب الدولي في فيينا بعنوان "بوخ فين 2019"، وسط حضور دولي واسع، وتشارك في المعرض المملكة العربية السعودية، وذلك بجناح مميز تضمن أحدث الكتب العربية وترجماتها إلى اللغة الألمانية، حيث شارك في الافتتاح الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير السعودية في فيينا، إضافة إلى عدد من الأدباء والكتاب والناشرين في أوروبا والعالم.

وطالب الرئيس النمساوي، في كلمته بإعطاء اهتمام أكبر لحركة النشر وصناعة الكتاب، مشيدًا بالإسهامات المميزة للأدباء في النمسا.