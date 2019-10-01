قال إسلام بيومي مدير جناح مصر في معرض نيروبي الدولي للكتاب، إن مصر تمثل كضيف شرف هذا العام بمعرض كينيا للكتاب في العاصمة نيروبي، ويضم جناح مصر بالمعرض 220 كتابًا عن الثقافة المصرية.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري والإعلامية مها بهنساوي، ببرنامج "صباح الورد" عبر شاشة ten، إن الفكرة جاءت من خلال التوغل في الأعماق للدول الأفريقية التي لها معارض دولية، وجرى استضافة كل من كينيا ونيجيريا وغانا في معرض القاهرة الدولي، والعمل على تبادل برتوكولات للأجنحة المجانية ما بين معرض القاهرة الدولي للكتاب والمعارض الأفريقية.

واستكمل "بيومي"، أنه تم دعوة مصر للمشاركة في الدورة الـ22 لمعرض نيروبي الدولي للكتاب، كضيف شرف للمعرض، وذلك خلال المشاركة الأولى لمصر هذا العام.

وأشار إلى أنه تم تصميم الجناح المصري بعدد من المعالم الأثرية والسياحية المصرية، والذي لاقى زيارة الكثيرين من كينيا، وضم الجناح عدد من مستنسخات البرديات إلى جانب 220 كتابًا عن السياحة والثقافة والأدب المصري، إلى جانب عدد من الكتب الشعرية، وكتب الأطفال.