التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع وفد من شركة بيراميدز للمنشآت التعليمية، والتي قدمت عرض لإقامة جامعة ومدرسة ألمانية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بالفكرة من حيث المبدأ، مؤكدا أن مثل الصروح التعليمية تساهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي بها، وفي مختلف المجالات كما يتفق مع سياسة المحافظة بالاعتماد على المبادئ والأسس العلمية والخبرات الحديثة في مختلف مشروعات التنمية وكذلك المشروع الأهم ببناء الإنسان من خلال هذه الصروح التعليمية المختلفة.

وأحال المحافظ الطلب بتخصيص قطعة أرض إلى الدراسة من لجنة متخصصة، لاتخاذ القرار بما يتوافق مع مصلحة المحافظة وأبنائها.