تكثف مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض مقتل موظف، بمنطقة الجمارك بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت بمعرفة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، بورود بلاغا لقسم تانِ أكتوبر، بتعرض مواطن لطلق ناري بمنطقة الجمارك دائرة القسم.

وبالانتقال عثر على موظف تحصيل بمعمل تحاليل بأكتوبر جثة هامدة إثر عيار ناري تحت الإبط الأيسر، وبين طيات ملابسه 5 آلاف جنيه، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف غموض الواقعة.