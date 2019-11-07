عاجل.. مصر وإثيوبيا والسودان تلتزم بآلية مشتركة لملء وتشغيل سد النهضة

اتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، واجتمع وزراء خارجية ووفود البلدان الثلاث مع وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي في واشنطن.

وأكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني وتكيّفي ومستدام ويحقق المنفعة المشتركة في ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإنشاء عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

وأشار وزراء الخارجية إلى موافقتهم على عقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، واتفق الوزراء على أن البنك الدولي والولايات المتحدة سيدعمان ويحضران الاجتماعات كمراقبين، واتفق الوزراء أيضًا على العمل من أجل استكمال الاتفاق بحلول 15 يناير 2020، وسيحضرون اجتماعين في واشنطن العاصمة في 9 ديسمبر 2019 و13 يناير 2020، لتقييم ودعم التقدم، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

وأكد وزراء الخارجية من جديد أهمية النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية التعاون عبر الحدود، ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق.