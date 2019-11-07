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فتاة العياط: بحلم بكوابيس ونفسي اطلع دكتورة

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عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

مطار القاهرة الدولي يستقبل 60 معتمرا جزائريا "ترانزيت"

مطار القاهرة الدولي يستقبل 60 معتمرا جزائريا "ترانزيت"

ترامب: لقائي مع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان كان جيدا

ترامب: لقائي مع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان كان جيدا

"هندسة عين شمس": إيقاف معيد عن العمل لاتهامه بالتحرش بطالبتين 

"هندسة عين شمس": إيقاف معيد عن العمل لاتهامه بالتحرش بطالبتين 

عاجل.. مصر وإثيوبيا والسودان تلتزم بآلية مشتركة لملء وتشغيل سد النهضة

عاجل.. مصر وإثيوبيا والسودان تلتزم بآلية مشتركة لملء وتشغيل سد النهضة

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