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واشنطن ترغب في تعزيز وجودها العسكري بألمانيا

واشنطن ترغب في تعزيز وجودها العسكري بألمانيا

حرق مقر "الحشد الشعبي" بالكامل وتخريب ممتلكاته واحتجاز جرحاه بالبصرة

حرق مقر "الحشد الشعبي" بالكامل وتخريب ممتلكاته واحتجاز جرحاه بالبصرة

"وحش جبال الأنديز".. "بيدرو لوبيز" سفاح اغتصب وقتل أكثر من 300 فتاة

"وحش جبال الأنديز".. "بيدرو لوبيز" سفاح اغتصب وقتل أكثر من 300 فتاة

نانسي عجرم تطلق "بدنا نولع الجو"

نانسي عجرم تطلق "بدنا نولع الجو"

عرض التنورة أمام مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية

عرض التنورة أمام مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية

برلماني: مصر لديها اكتفاء من أطباء الكبد.. "عكس أمريكا وإنجلترا"

برلماني: مصر لديها اكتفاء من أطباء الكبد.. "عكس أمريكا وإنجلترا"

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"كنت فاكراها نخلتين".. أبرار عن أسيوط: كلها سياحة وبراندات

"كنت فاكراها نخلتين".. أبرار عن أسيوط: كلها سياحة وبراندات

على طريقة "التحفيل المصري".. البيت الأبيض ينشر رقم هاتف نيويورك تايمز

على طريقة "التحفيل المصري".. البيت الأبيض ينشر رقم هاتف نيويورك تايمز

الطبيب البريطاني "عاشق صلاح" لـ"الوطن": جئت إلى القاهرة لشكر مصر

الطبيب البريطاني "عاشق صلاح" لـ"الوطن": جئت إلى القاهرة لشكر مصر

ترامب "نمبر وان" في الكتب الأكثر مبيعا.. و"المعتوه" على رأس القائمة

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أول سينما وسط مياه النيل بمصر.. وصاحب الفكرة: آمنة وتعمل في الشتاء

أول سينما وسط مياه النيل بمصر.. وصاحب الفكرة: آمنة وتعمل في الشتاء

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