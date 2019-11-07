أسبوع دراسي ساخن، شهد عدة أحداث داخل عدد من المدارس في أنحاء مختلفة من البلاد، وضعت المدارس في عناوين أخبار الحوادث أو الأخبار التي ربما تبدو غريبة، من غلق مدرسة بسبب الجدري إلى اكتشاف التنقيب عن آثار داخل مدرسة، إلى استبعاد مدير مدرسة بسبب عبارات على سورها.

في المنيا، ضبطت أجهزة الأمن في المنيا، يوم السبت الماضي، 3 أشخاص، بحوزتهم قطعة آثرية، أثناء تنقيبهم عن آثار، داخل مجمع مدارس خاصة مشتركة، بجوار مسجد الفولي، وتبين أن أعمال الحفر كانت تتم بالاتفاق مع المدير والخفير.

وأقر الخفير باشتراكه مع 4 أشخاص آخرين على الحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المدرسة، عقب انتهاء الأسبوع الدراسي، لتقرر مديرية التربية والتعليم في المنيا إخلاء المبنى القبلي بالمدرسة التي شهدت الواقعة، ويضم 11 فصلا دراسيا، كما قررت النيابة العامة حبس المدير و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي كفر الشيخ، ووفقًا لبعض المصادر، قررت مديرية التربية والتعليم إغلاق مدرسة الجمهورية الابتدائية بمدينة فوه التابعة لمحافظة كفر الشيخ، 3 أيام بسبب إصابة عدد من التلاميذ بمرض الجدري المائي، حيث تبين إصابة نحو 16 حالة بين التلاميذ.

ووفقًا لأولياء أمور تلاميذ المدرسة، ألغى محافظ كفر الشيخ القرار وقرر استمرار الدراسة مع منح التلاميذ المصابين إجازة لمدة أسبوعين، إلا أنهم قرروا بعدها عدم ذهاب أبنائهم للمدرسة خوفًا عليهم من الإصابة.

وفي الغربية، قرر محافظ الغربية هشام السعيد عزل مدير مدرسة زفتي الثانوية الصناعية، بعدما شاهد على سور المدرسة عبارات غزل ورسائل حب كتبها مجهولون على، وبعض العبارات الأخرى التى شوهت السور، حيث انتشرت صور المحافظ أمام السور بينما يشير إلى العبارات المسيئة.

وفي الشرقية، أصدرت إدارة أبو كبير التعليمية، قرارا بفصل 23 طالبا وطالبة بمدرسة هربيط الثانوية المشتركة، بسبب هروبهم من المدرسة وغيابهم المتكرر، كما زار وكيل الوزارة طالبًا أصيب بكسر في ساقه نتيجة السقوط من أعلى سور نفس المدرسة.