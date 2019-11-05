قررت نيابة بندر المنيا، اليوم، في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، حبس مدير المدرسة القومية الخاصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتورط في أعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل المدرسة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في المنيا، قررت، اليوم، إخلاء المبنى القبلي بالمدرسة التي شهدت الواقعة، ويضم 11 فصلا دراسيا، وتحويل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى فترة مسائية بذات المدرسة، لحين ورود تقرير هيئة الأبنية التعليمية بالبت في صلاحية المبنى الذي تعرض لأعمال تنقيب عن آثار أسفله، ووجدت حفرة بعمق 25 مترا داخل إحدى الغرف، بسبب أعمال الحفر.

وكانت النيابة العامة انتدبت لجنة من المختصين بهيئة الأبنية التعليمية لبيان طبيعة الحفر الموجود بالمدرسة، وبيان مدى احتمالية تأثيره على المبنى، ومقدار التلفيات التي نجمت عن أعمال الحفر وتقدير القيمة المتوقعة لرد الشيء لأصله.

كما طلبت النيابة استعجال تحريات إدارة البحث حول واقعة ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل المدرسة، مع حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول مدى علاقة مدير المدرسة بالواقعة من عدمه.

وقال مسئول بتعليم المنيا، إن المدرسة محل الواقعة تتبع الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية الخاصة، الخاضعة لوزارة التربية والتعليم مباشرة، ولا تخضع لمديرية تعليم المنيا إلا من الناحية الفنية فقط.

وأضاف أنه حرصا على أرواح الطلاب تقرر إخلاء المبنى القبلي بالمدرسة الذي تم التنقيب أسفله، على أن يبدأ اليوم الدراسي بالنسبة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، ومن الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وحتى الرابعة والنصف عصرا بالنسبة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوي، وذلك لحين البت في سلامة المبنى القبلي من عدمه.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى السبت الماضي، إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، بوجود أعمال تنقيب عن آثار داخل مدارس القومية الخاصة "ابتدائي –إعدادي –ثانوي" الكائنة بشارع الحرية بجوار مسجد الفولي.

شكل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا، ومعاونة النقيب أحمد معتز، وبالانتقال والفحص، تم ضبط "محمد. م. ع"، 36 عاما، خفير خصوصي بالمدرسة، مقيم بقرية تلة، وبمواجهته بما جاء بالتحريات قرر قيامه وكل من "محمد. ف. ك"، 40 عاما، موظف شئون قانونية بالري، وعضو مجلس إدارة جمعية تعاونية "التعليمية للمعاهد القومية الخاصة"، و"عمار. م. ج"، 25 عاما، طالب بكلية السياحة والفنادق، ومقيم بفيصل بالقاهرة، و"محمود. ا. م"، 24 عاما، طالب، بمعهد الهندسة، ومقيم بأبوقرقاص، بالاتفاق مع"ي. م"، 45 عاما، مدير المدرسة، بالتنقيب عن الآثار داخلها، عقب انتهاء اليوم الدراسي الخميس، والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت على أن يسهل الأخير دخولهم وتأمينهم أثناء الحفر.

وبإرشاد الخفير تم ضبط المتهمين داخل غرفة المعلمين أثناء قيامهم بالتنقيب، وتبين وجود حفرة بعمق 25 مترا، وعثر على الأدوات المستخدمة، وهي عبارة عن فأس وبلطة وجهاز قياس ماء وبخور ومياه ورد وخرطوم طويل ووسائل إنارة، كما تم ضبط قطعة أثرية بحوزتهم على شكل قاعدة من الجرانيت بها نقوش ورسومات فرعونية، ومثبت أعلاها شكل قدم يشتبه في أثريتها.

وبمواجهة المضبوطين أقروا بتنقيبهم عن الآثار، وأيدوا ما جاء بأقوال الخفير المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11949 إداري قسم شرطة المنيا، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين الـ4 على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ومدى علاقة مدير المدرسة بها من عدمه.