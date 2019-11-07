يشاء القدر أن يرحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن دنيانا في عمر 35 عاما، وهو نفس العمر الذي رحلت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد عن دنيانا عام 1993.

هالة فؤاد التي لم تأخذ حظها في عالم الدراما والسينما بسبب رحيلها المفاجئ عام 1993، توفيت في عمر 35 بعد أن تزوجت من الفنان أحمد زكي وانفصلت عنه قبل رحيلها بعدة سنوات، في حين أن الفنان هيثم أحمد زكي الذى حرم من والدته في عمر صغير، حيث إن والدته رحلت قبل أن يبلغ العاشرة من عمره فهو من مواليد عام 1984.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.