قال أمير رزق عضو شعبة تجار الذهب إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي سبب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الصين بدأت في اتفاق تجاري وعقدت اتفاقا مع كوريا، متوقعًا خلال الشهرين المقبلين أن تتحرك أسعار الذهب وتزيد بـ20 جنيها لتصل لـ700 جنيه للجرام عيار 21.

وتوقع ارتفاع ثمنه خلال موسم رأس السنة نظرًا لزيادة المشتريات، متابعا: "امبارح كان بـ677 والنهاردة بقا 671 ونزل 6 جنيه من امبارح للنهاردة".