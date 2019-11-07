أكّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ الهيئة بالتنسيق مع وزارة النقل، بدأتا الخطوات الفعلية لتركيب بوابات إلكترونية بجميع محطات السكة الحديد الخاصة بالدخول والخروج لمنع استقلال القطارات دون تذاكر.

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إنَّ وزير النقل قرر تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد مماثلة للبوابات الإلكترونية المتواجدة بمترو الأنفاق، بما يضمن حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة والقضاء نهائيًا على ظاهرة "الهروب" من دفع أجرة القطار.

وأضاف "رسلان"، أنَّ الهدف الرئيسي من تركيب البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد القضاء نهائيًا على ظاهرة تزويغ الركاب من دفع تذكرة القطار، مشيرًا إلى أنَّه لن يسمح لأي راكب بدخول رصيف المحطات لاستقلال القطار إلا ويحمل تذكرة القطار، مبينًا أنَّ عدد الموزوغين من دفع تذكرة القطار وصل في وقت سابق إلى 50 مليون راكب سنويًا، ما أدى إلى حدوث خسائر فادحة في القطاع.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أنَّه سيجرى التعاقد على هذه البوابات الإلكترونية من أحد الشركات البريطانية والكندية، مؤكّدًا أنَّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ كل مشروعات تحديث البنية الأساسية لمنظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري.

ونوه "رسلان" بأنَّه من الممكن تنفيذ وتركيب أولى هذه البوابات الإلكترونية مطلع 2021، على أنَّ تكون في المحطات الرئيسية كمرحلة أولى، علمًا بأنَّ السكة الحديد تمتلك 702 محطة ما بين رئيسية ومركزية وفرعية.