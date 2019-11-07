أكّد الدكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف، أنَّ وزارة الأوقاف أطلقت مؤخرًا حملتها العالمية الدعوية "هذا هو الإسلام" بأكثر من 20 لغة أجنبية مختلفة.

وأضاف العالم الأزهري، في مداخلة هاتفية مع إذاعة "صوت العرب"، أنَّ الحملة عبارة عن بيان لصحيح الإسلام للعالم كله، مبينًا أنَّها ستستمر طوال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف من خلال المساجد والمدارس العلمية والندوات والمحاضرات والقوافل الدعوية والأئمة الموفدين إلى مختلف دول العالم.

وتابع أنَّ مصر مازال لها دور ريادي في نشر صحيح الإسلام بغرض تصحيح المفاهيم الخاطئة، إلى جانب مواجهة الفكر المتطرف، كما نظمت الوزارة ضمن الحملة الندوات التثقيفية بعدد من المحافظات، و5 قوافل دعوية لشباب علماء الأوقاف في محافظات "المنيا والبحيرة ومطروح والبحر الأحمر".