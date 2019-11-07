قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ احتفال اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدى، مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، والتي بلغها لنا متحملًا في سبيل ذلك الكثير من الأذى، الذي لم يمنعه عن أداء الأمانة التي كلفها الله عز وجل بها.

وأضاف السيسي خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، أنّ المشاق الجسيمة التي تحملها الرسول الكريم تعطي لنا الكثير من الدروس الواجب تعلمها واستيعابها، وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره بأمل في نصر الله ومواجهة الصعاب، وعمل دءوب لا ينقطع.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ويوجه خلاله كلمة إلى الأمة الإسلامية عن مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما يكرم الرئيس عددا من الشخصيات من مصر والخارج ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي، ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال الاحتفال عن أخلاق وقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية ترجمتها بالمجتمع.

ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ولفيف من الشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.