هنأ المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم، بخالص التهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر كنانة الله في أرضه قيادة وشعبا من كل شر، وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.