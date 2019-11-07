حضرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جزء من فعاليات مسابقة القرآن الكريم والثقافة الاسلامية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي شارك فيها 900 طالب وطالبة من مدارس 13 إدارة تعليمية.

وعقدت "كشك" اجتماعاً مع المشرفين على المسابقة والمحكمين والطلاب، وأثنت على الطلاب الذين يحرصون على حفظ كتاب الله والأحاديث النبوية، ودعت الطلاب للتمسك بتعاليم ديننا الحنيف الوسطي، والتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحفزت الطلاب على الفوز بالمسابقة على مستوى الجمهورية مثل كل عام، لتكون للعام الثامن على التوالي.

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المسابقة مقسمة إلى 3 مستويات، الأول، حفظ القرآن كاملاً مع "الأربعين النووية"، والثاني، حفظ 20 جزء وحفظ نصف الأربعين النووية، والمستوى الثالث من سورة القصص حتى سورة الناس، مع حفظ 10 أحاديث من الأربعين النووية.

أوضحت وكيل الوزارة ، أن 50 طالبا في المستويات الثلاثة تقام تصفية نهائية بينهم لتصعيد أوائل المحافظة لتمثيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي،المدير العام للتعليم العام ،وجمال الجوهري موجه عام التربية الاسلامية ، المختلفة وبلال عوض موجه عام اللغة العربية، وهيئة التحكيم من الموجهين بالإدارات.