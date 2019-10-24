قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إن طالبًا لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن الطالب ابراهيم رزق عزيز الطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد كمال الشاذلي الاعدادية بمطوبس لقى مصرعه صعقًا أثناء عودته من الحقل الخاص بهم.

وقدمت كشك التعازي لأسرة الطفل نافية وفاته خلال اليوم الدراسي مؤكدة أنه تغيب عن المدرسة وذهب للحقل واثناء عودته من الحقل راكبًا حمار تعرض للصعق وتوفي على الفور "مات الساعة 9.30 الصبح ودٌفن الضهر والموقف كله كان خارج المدرسة".