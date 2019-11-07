ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، الاجتماع التمهيدي للمبادرة القومية "رأس مالنا عمالنا"، ومبادرة صنايعية مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد الحيوي – أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير، أهمية مبادرة "صنايعية مصر" في محاولة لربط التعليم والتدريب بسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب للالتحاق بمبادرة صنايعية مصر لتعلم أكثر من حرفة، وذلك من خلال الجامعات المصرية.

وشدد على تسخير كافة الإمكانيات من أجل جذب الشباب للمشاركة في الدورات التدريبية التي تقوم بها الجامعات المصرية، وذلك في إطار المبادرة واستهداف تدريب مليون شاب وشابة.

كما أشار الوزير، إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتأهيل الشباب المصري وإكسابهم المهارات التي تساعدهم في اقتحام سوق العمل المصرية والخارجية أيضاً.

كما أشاد بالأفكار المطروحة التي طرحت بِشأن التعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET EGYPT)، الذي يسعى لإطلاق المبادرة القومية "رأس مالنا عمالنا"، والذي يسعى لتدريب مليون شاب وشابة مصرية في كل المحافظات المصرية على الحرف والأعمال المهنية، وإكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد على دور تلك المبادرة في تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الأعمال الفنية والمهنية وتشجيع الشباب على العمل اليدوي.

واستعرض الدكتور محمد لطيف الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية في تنفيذ مبادرة صنايعية مصر، والدورات التدريبية التي قامت بها على مدار الفترة الماضية، والتي شهدت تدريب الشباب على العديد من الحرف مع مراعاة تناسب الحرف بالدورات المنعقدة مع ما يتميز بها الإقليم الجغرافي

ومن جانبها، قدمت مروة محسن خبيرة بناء القدرات ومسئول مبادرة (اشتغل فني) عرض تقديمي حول المبادرة القومية "رأس مالنا عمالنا" والتي تقوم على عملية شراكة بين مبادرة صنايعية مصر ومبادرة اشتغل فني، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية في تدريب الشباب على الحرف وخلق روابط بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة مع برنامج (TVET EGYPT)، واستهداف إنشاء 27 مركز للتدريب المهني بالجامعات المصرية لمنح شهادات في المهن والحرف المختلفة، موضحة الخطة المستهدفة لتنفيذ الدورات التدريبية ومجالات التدريب واستعدادات الجامعات المصرية للمشاركة في تنفيذ المبادرة بشكل ناجح، مع التأكيد على الاستدامة للمشروع وتعاون كافة الشركاء.

وأشارت الدكتورة نرمين أبوجازية المدير التنفيذي لمؤسسة الألفي، إلى الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم وإنجاح المبادرة والمساهمة في الترويج لها لجذب مزيد من الشباب للمشاركة فى المبادرة والتعاون مع كافة الشركاء .

حضر الاجتماع أحمد الشيخ قائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير، السيد عطا رئيس قطاع التعليم، شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.