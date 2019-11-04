أعلنت وزارة التعليم العالى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى الحالى، بلغ 24 ألفاً و864، منهم 14 ألفاً و222 بنسبة 57.2% من الطلاب و10 آلاف و642 طالبة بنسبة 42.8%، وأشارت الوزارة، فى بيان، إلى أنه تم تلقِّى الطعون اليوم وسيتم فحصها على أن تعلن قوائم الكشوف النهائية للمرشحين، غدًا.

10 آلاف و642 طالبة بين المرشحين.. وإعلان قوائم الكشوف النهائية اليوم بعد فحص الطعون

وأوضحت الوزارة أنه «نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد المقبل، الموافق ١٠ نوفمبر، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، تم تعديل جدول انتخابات الاتحادات الطلابية ليصبح الخميس المقبل هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات، والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء، على أن يستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمنى الذى تم إعلانه سابقاً».

من ناحية أخرى، استقبل وزير التعليم العالى، اليوم، لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، وأكد الوزير عمق العلاقات التى تربط البلدين فى جميع المجالات، وأشار إلى تطلع الوزارة لمزيد من أوجه التعاون، خاصة فى مجالات الفضاء والطاقة النووية وتأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على زيادة وترسيخ التعاون البناء والمثمر مع الجانب الصينى، وأشاد بالتجربة الصينية التى اعتبرها من أفضل التجارب العالمية فى صناعة التكنولوجيا والتعليم، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة منها فى تطوير وتحديث التعليم العالى الفنى والتكنولوجى بمصر.

من جانبه، أشاد السفير الصينى بالتطور الذى تشهده العلاقات بين مصر والصين، وناقش اللقاء آليات التعاون المشترك، وافتتاح معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية بجامعة الأقصر، خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير الكثير من الأعباء والنفقات على دارسى اللغة الصينية من المصريين، ودعم التبادل الثقافى والحضارى بين البلدين.