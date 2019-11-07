كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من النماذج المشرفة التي أثرت الفكر الإسلامي الرشيد من مصر والعالم الإسلامي، بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.

وقدّم الرئيس السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، إلى سيد إبراهيم أحمد شاهين وكيل وزارة الأوقاف للشؤون المالية والإدارية سابقًا، الشيخ يسري محمود شفيق عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، الشيخ أحمد محمود إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ، الشيخ مصطفى عبدالسلام محمد محمد إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، الشيخ محمد مصطفى عبدالفضيل إمام وخطيب ومدرس المسجد الكبير قرية جلال الشرقية ملوي المنيا، والدكتورة يمنى محمد أبو النصر واعظة متطوعة.

وكرّم السيسي من خارج مصر، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الاسلامية السعودية، وتسلمها عنها الدكتور عبدالسلام المجدوعي وكيل رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بدولة تشاد.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ويوجه خلاله كلمة إلى الأمة الإسلامية عن مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما يكرم الرئيس عددا من الشخصيات من مصر والخارج ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي، ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال الاحتفال عن أخلاق وقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية ترجمتها بالمجتمع.

ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ولفيف من الشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.