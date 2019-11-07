قال مصدر طبي، إن الشاب الفنان هيثم أحمد زكي، تم نقلة إلى مستشفى زايد بمدينة السادس من أكتوبر، عقب العثور عليه ملقى في حمام منزله، وأجرى الأطباء على الفور صدمات كهربائية لقلبه في محاوله منهم لإنعاشه وإنقاذ حياته.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، للأسف تبين أنه متوفى منذ ساعات، وتابع المصدر أنه بعد ذلك تم وضع جثمانه في ملاءة بيضاء خاصة بالمستشفى وإرساله إلى مشرحة زينهم بناء على قرار النيابة العامة بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكشفت مصادر أمنية، أنهَّ تبين من خلال الفحص والتحري أنَّ "هيثم" مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنَّه عقب دخول القوات باب الشقة من قبل القوات بعد استئذان النيابة بكسر الباب، عثرت على الفنان مُلقى جثة داخل الحمام.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.