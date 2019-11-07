نعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما بخالص الحزن والأسى وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، ابن الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 35 عاما نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال "عبد الجليل" لـ"الوطن"، إن وفاة هيثم كان خبر صادما، فعلي الرغم من صغر سنة إلا أنه قام بالعديد من الأدوار الهامة المشرفة وشهدت مسيرته الفنية العديد من البطولات السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها أفلام كف القمر، نقطة دم، سكر مر، الكنز، الكنز الجزء الثاني، ومسلسلات دوران شبرا، الصفعة، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، كلبش.

وتقدم "عبد الجليل" بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.