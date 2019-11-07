أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص (فني بأحد الأحياء بالدقهلية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) باستغلال موقعه الوظيفي، والتواطؤ مع أحد الأشخاص (عامل شحن وتفريغ بالخارج - مقيم بدائرة مركز شرطة ثانٍ المنصورة)، وتمكينه من بناء طوابق مخالفة لعقار - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة (بدون ترخيص)، وعدم اتخاذ المتحري الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة وزيادة طوابق العقار "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

ما أدى إلى الإضرار بالمال العام وإهدار قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر. تأكد ذلك بسؤال المديرين المسؤولين بالحى وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.