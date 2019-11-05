استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والعمل على ضبط المتهمين في واقعة استشهاد الرائد باسم فكرى "رئيس وحدة مباحث مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا"، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط ، اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة، سبق اتهامه في 20 قضية إطلاق أعيرة نارية و مقاومة سلطات وسرقة سيارة بالإكراه و قتل وخطف، ومحكوم عليه في القضايا الآتية :-

القضية رقم 2051/2013 جنايات مركز قفط "سلاح وذخيرة" بالسجن المؤبد.

القضية رقم 3784/2013 جنايات مركز قفط "قتل عمد" بالسجن 15 سنة.

القضية رقم 837/2013 جنايات قسم قنا "سلاح واستعمال قوة" بالسجن 15 سنة .

القضية رقم 11052/2013 جنايات مركز قنا "سرقة وسلاح" بالسجن 10 سنوات.

4 قضايا جنح حبس (سرقة - تبديد - مشروبات كحولية).

بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوي بناحية طريق أسيوط / البحر الأحمر بدائرة قسم أسيوط الجديدة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار المذكور بوصول القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم ، فبادلته القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعه، حيث عثر بجواره على بندقية آلية و 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي.