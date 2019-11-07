تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص (سائق ـ مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بقيام إحدى السيدات (موظفة بأحد الأحياء بالإسماعيلية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية) باستغلال موقعها الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) خلال فترة عملها وإصدار خطابات بالموافقة على ترخيص لكافتيريا رغم وجود مخالفات من خلال إعتماد الرسوم الهندسية بدون لجنة لاعتمادها، وكذا إضافة مساحة إضافية على مساحة الكافتيريا بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وأمكن الحصول على المُستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة.