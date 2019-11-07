استطاع أطباء وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة بحضانات مستشفى الأقصر الدولي، إنقاذ طفل مبتسر، كان يعاني من ضيق شديد بالتنفس نتيجة عدم اكتمال نمو رئتيه وباقي أجهزة الجسم، ذلك بعد رحلة علاج ومتابعة استمرت 112 يومًا لم يغادر فيها "يوسف" حضانته لصعوبة التنفس وهى أطول مدة قضاها طفل منذ تأسيس المستشفى في منتصف التسعينيات.

واحتفل مدير المستشفى والأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفى مع والد ووالدة الطفل من خلال توزيع المشروبات والتورتة وتعليق الزينات داخل المستشفى،احتفالا بهذه المناسبة ومشاركة من المستشفى فرحة خروجه مع والديه.

وتعود تفاصيل الحالة منذ 112 يوما عندما استقبلت وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة بحضانات المستشفى المولود "يوسف . ا" طفل مبتسرا 29 أسبوعًا بنقص ما يقرب من شهرين عن موعد ولادته، بوزن كيلو جرام واحد ويعاني من ضيق شديد بالتنفس لعدم اكتمال نمو الرئتين وباقي أجهزة الجسم.

على الفور أعطت الدكتورة سمية بدر الدين، رئيس الوحيدة، تعليمات بحجزه بغرفة الرعاية المركزة حديثي الولادة بحضانات المستشفى، على جهاز تنفس صناعي بدرجات عالية وعمل اللازم لخطورة حالة نتيجة لنقص العمر الرحمي للطفل وعدم اكتمال نموه.

وقالت بدر الدين إنه تعذر فصله بسهولة من جهاز التنفس الصناعي وعدم تحمل رئتيه، لأي نسبة من الأكسجين المعطاة واشتباه وجود ضعف في الحنجرة.

وأضافت رئيس وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة بحضانات مستشفى الأقصر الدولي، أنه عقب المتابعة الجيدة للطفل داخل الحضانة والتي استمرت 112 يومًا، تم فصله من الأجهزة وبدأت مرحلة الوصول إلى الوزن المناسب للطفل، كما تقبل الرضاعة عن طريق أنبوبة إلى المعدة ثم عن طريق الفم حتى وصل إلى الوزن الذي يسمح به الخروج من المحضن بوزن 1.600 كجم وبكامل الصحة والعافية البنيانية لجميع أعضائه الجسدية، مشيرة إلى أنه توثيقا لهذا الحدث تم تنظيم حفل صغير للمولود مشاركة من المستشفى فرحة خروجه مع والديه.