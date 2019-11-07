أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي أجرى معه مكالمة هاتفية الأربعاء، في أوج توتر بين البلدين.

وقالت الرئاسة التركية، إن "الرئيسين أكدا أنهما سيلتقيان في واشنطن الأربعاء نوفمبر بدعوة من الرئيس ترامب".

وكان أردوغان هدد بإلغاء الزيارة بسبب التوتر بشأن سوريا وتصويت مجلس النواب الأمريكي على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.

وأعلن هذا الأسبوع إنه سيتخذ قراره النهائي خلال محادثات هاتفية مع ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي، الأربعاء، زيارة اردوغان إلى البيت الأبيض، مشيرا في تغريدة على تويتر، إلى "اتصال هاتفي جيد جدا" مع نظيره التركي.

وقال ترامب في تغريدته، إنه بحث مع أردوغان في مسألة الحدود السورية التركية و"القضاء على الإرهاب وإنهاء العمال العدائية مع الأكراد ومسائل أخرى".

وتابع الرئيس الأمريكي "أبلغني اردوغان بتوقيف العديد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن عن فرارهم خلال النزاع، بما في ذلك زوجة وشقيقة للقاتل الإرهابي أبو بكر البغدادي" الذي قتل في عملية عسكرية أميركية في نهاية أكتوبر.

وذكرت الرئاسة التركية الأربعاء، أن ترامب وأردوغان "تبادلا الأراء حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية".

وتأتي زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة بعد شهرين من شن أنقرة هجوما على مقاتلين أكراد تدعمهم واشنطن في شمال شرق سوريا.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية، بعد أن أعلن ترامب انسحاب قوة أمريكية منتشرة في المنطقة، وتم تفسير الخطوة على أنها ضوء أخضر لأنقرة.

لكن ترامب تشدد لاحقا وفرض عقوبات على تركيا تم رفعها بعد أن علقت أنقرة هجومها في سوريا بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

بالإضافة إلى الخلافات المتعلقة بسوريا، أبدت أنقرة استياءها الأسبوع الماضي بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي على الاعتراف بإبادة الأرمن.

كما يحض أردوغان الولايات المتحدة مرارا على تسليم الداعية التركي فتح الله كولن، الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب في عام 2016.