بعد لقاء ترامب.. بيان مشترك من مصر وإثيوبيا والسودان حول "سد النهضة"

أكد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان التزامهم بالتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه استقبل وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، حيث يجتمع الوزراء الثلاثة في الولايات المتحدة لبحث أزمة ملف "سد النهضة".

وقال "ترامب" عبر حسابه على "تويتر" إنه استقبل ممثلي الدول الثلاث في إطار مساعدته لحل النزاع الممتد والدائر بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الاجتماع جرى بشكل إيجابي، وأن النقاش سيتواصل على مدار اليوم.