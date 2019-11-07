أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مديري مدرسة كفر لبس الابتدائية والإعدادية وطاقم الإشراف اليومي بالمدرسة للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية، وذلك للإهمال في أداء واجبهم الوظيفي وغياب الانضباط وتدنى مستوى النظافة العامة.

جاء قرار المحافظ عقب الجولة التفتيشية التي أجراها العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، بمدرستي كفر لبس الابتدائية والإعدادية، حيث تلاحظ أثناء المرور وجود إهمال جسيم في حالة النظافة العامة وسوء مستوى الإضاءة، وتردى أعمال الصيانة .

وأضاف رئيس المركز أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على القطاعات الخدمية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته في المقام الأول.