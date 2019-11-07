هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي (المعلق) بجبل أبنوب بمناسبة عيد تجليسه الـ 33 وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة.

حضر اللقاء كلا من اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء عصام غانم مدير فرع الأمن العام، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أيمن حسني مدير جهاز الأمن الوطني، والعميد أيمن عبدالمقصود رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور بالمحافظة، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والمهندسة نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

وعبر المحافظ عن خالص تحياته وتقديره نيابة عن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة للأنبا لوكاس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 33 لتجليسه على كرسي إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والذى يتم الاحتفال به سنويًا في جو من الحب والسلام يجسد قوة العلاقات بين فئات الشعب مسلمين وأقباط مشيدًا بدور الأنبا لوكاس في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة والمشاركة في مبادرات "أسيوط بلا أمية" و"أسيوط بلا ثأر" ومبادرات التنمية المجتمعية.

كما وجه الأنبا لوكاس رسالة شكر وتقدير للوزير المحافظ ولجميع القيادات التي شاركت في تقديم التهنئة بتلك المناسبة، داعيًا الجميع إلى التعاون لدفع عجلة البناء واستكمال مشروعات التنمية وبناء الإنسان المصري.