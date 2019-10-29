يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منتصف الشهر المقبل، السيمنار السنوى لأعضاء المجمع المقدس، فى مركز لوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، تزامناً مع احتفال الكنيسة بالذكرى السنوية السابعة لتجليس البابا تواضروس على الكرسى البابوى.

المجمع المقدس يبحث انتخاب مرشحى الكهنوت وفحصهم طبياً

وقالت مصادر كنسية لـ«الوطن» إن «السيمنار» سيناقش إعداد لوائح جديدة لعمل الكهنة فى الكنيسة فى ضوء نتائج الاستبيان الذى طرحته سكرتارية المجمع المقدس، حول عملية اختيار الكاهن ومسئولياته وعلاقاته بالأطراف الخدمية المختلفة وأساليب المساءلة والتقييم، ودور الأسقف نحو الكهنة بداية من اختيارهم وإعدادهم لهذه الخدمة، وعلاقتهم بالأساقفة والمشكلات التى تواجههم.

وأضافت أنه سيتم تقسيم أعضاء المجمع فى ورش عمل لمناقشة دور الكاهن، وحقوقه فى الإجازات الأسبوعية والسنوية والتأمين الصحى له ولأسرته والكادر المالى له والطريقة التى يجب أن تكون بها الترقية، وبحث نتائج استطلاع الرأى فى الموافقة على ممارسة الكاهن للرياضة، والقيام بدراسات عليا.

وأكدت أن المجمع سيبحث إمكانية انتخاب المرشحين للكهنوت داخل الكنيسة، وإخضاعهم لفحص طبى ونفسى قبل الاختيار، وإعداد توصيف وظيفى واضح للكاهن يتضمن واجباته واختصاصاته، وإلزام الكهنة بتقديم تقرير شهرى عن خدمتهم للأسقف، وإعفاء الكاهن من المسئوليات الإدارية والمالية فى سن معينة بداية من 60 إلى 70 عاماً.