أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن طرح حلوى المولد بأسعار مخفضة بجميع المراكز، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتوفير الحلوى بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء وجشع التجار ولتكون متاحة ومناسبة لمستوى جميع المواطنين.

أوضح دكتور محمود سويف، وكيل وزارة التموين، أن جميع الإدارات التموينية بدأت، اليوم، في بيع حلوى المولد بأسعار مخفضة تتراوح من 17-20 جنيه للكيلو، وذلك عبر سيارات مخصصة لهذا الغرض منتشرة في المراكز، إذ جرى نشر 3 سيارات بمركز المنيا موزعين في ميادين المحطة، الساعة، طريق سكة تلة، كما بدأت مراكز ملوي وأبوقرقاص في البيع، وستتوالى باقي المراكز توزيع سياراتها وذلك لمدة 4 أيام.

وكان اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، قد كلف وكيل وزارة التموين ورؤساء الوحدات المحلية بطرح حلوى المولد بأسعار مخفضة بجميع المراكز.