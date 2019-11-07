وجّه الشيخ مصطفى عبدالسلام إمام مسجد الحسين وأحد المكرمين في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف اليوم، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للرئيس على إتاحته الفرصة لشباب الدعوة والوعاظ، ورعايته الكاملة لهم، ما يسهم في دفع الشباب الواعي وصاحب الفكر المستنير لمزيد من الجهد، في وقت تحارب فيه الدولة الإرهاب، وتحتاج لنا جميعا أن نكون جنبا إلى جنب في معركتنا مع التطرف والفكر والمتشدد.

وأضاف عبدالسلام لـ"الوطن": "أقدم الشكر لوزير الوقاف على تشجيعه وتبنيه لشباب الدعاة، فهو يدربنا بشكل مستمر، ويرعى الكثير من المسابقات لتجديد المعلومات والخبرات عند الكثير من الدعاة، وبث روح التنافس بين الأئمة لينهضوا ببلدهم وقضيتها وتجديد الخطاب الديني".

وأضاف إمام مسجد الحسين: "عن تجربة شخصية، وجدت اهتماما كبيرا من الوزير، ورشحني لعدة دورات، بينها دورة الإعلام والحديث للإعلام"، وزاد: "أنا ابن قرية ريفية، أخذت على عاتقي الاجتهاد وأخذ العلم على يد العلماء، وخاصة علماءنا في الدراسات العليا بكلية الدعوة التي تخرجت فيها".

بدورها، أكدت الدكتورة يمني أبوالنصر واعظة في وزارة الأوقاف وأحد المكرمات، أنّ واعظات الأوقاف يؤدين دورا بارزا في تجديد الخطاب الديني في الدعوة النسائية ومواجهة الفكر المتطرف، الذي تتسبب فيه جماعات الإخوان والسلفية المتشددة، مشيرة إلى أنّ مصليات النساء في أيد أمينة، وهناك خطة دعوية موضوعة لتنشيط الدعوة النسائية، على رأسها زيادة الوعي بقضايا الوطن والرأي العام.