أحال العميد محمد إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، جنوبي الأقصر، 26 موظفا ما بين غائب وتاركا للعمل للتحقيق من قبل إدارة الشؤون القانونية، وذلك بعد تكليف مفتشي إدارة التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بالطود، بالمرور على المواقع والجهات الحكومية لمتابعة مدى التزام العاملين بالجهاز الحكومي.

وأوضح عياد أنه أثناء المتابعة تبين غياب 18 إداريا وترك 8 أخرون العمل بالإدارة التعليمية بالطود بدون سند قانوني وجرى تحويلهم للتحقيق، بالإضافة إلى أنه وأثناء المرور والمتابعة بالطريق السريع المسار السياحي القاهرة - أسوان لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، بقرى منشية النوبة والطود غرب والعديسات بحري والعديسات قبلي، لوحظ وجود بعض السلبيات بالطريق فتم إحالة المسؤولين عنه للتحقيق من قبل إدارة الشؤون القانونية.

وأكد رئيس مدينة الطود على أن تكليفاته بضرورة متابعة العمل تأتي في ضوء ضمان انضباط منظومة العمل بكافة الجهات الحكومية داخل المركز تقييم الأداء داخلها.