نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة محمد حفظي، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونشرت إدارة المهرجان، عبر الصفحة الرسمية على موقع التغريدات تويتر: "هيثم أحمد زكي قد ترك عالمنا، لكن شخصًا مميزًا لن ينسى أبدًا.. وداعًا".

Haitham Ahmed Zaki may have left our world, but someone so special will never be forgotten.

وداعاً هيثم أحمد زكي.. pic.twitter.com/7qLdO30fGw