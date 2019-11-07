نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة محمد حفظي، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونشرت إدارة المهرجان، عبر الصفحة الرسمية على موقع التغريدات تويتر: "هيثم أحمد زكي قد ترك عالمنا، لكن شخصًا مميزًا لن ينسى أبدًا.. وداعًا".

Haitham Ahmed Zaki may have left our world, but someone so special will never be forgotten.

وداعاً هيثم أحمد زكي.. pic.twitter.com/7qLdO30fGw — Cairo International Film Festival (@CairoFilms) November 7, 2019

وغيّب الموت الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما، وتشيّع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنّها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأنّ سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني في العام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، وفي العام التالي كان بطلا لفيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.