نعت وزارة الثقافة، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفى صباح الخميس، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما.

وقالت وزيرة الثقافة، إن القدر لم يمهله لاستكمال مشواره الفني الذي بدأه بنجاح، مشيرة إلى أن فن الدراما المصرية فقد أحد أبنائه الواعدين.

يشار إلى أن هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلان الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد، ولد في 4 أبريل 1984، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، كما شارك العام الماضي 2018 في بطولة مسلسل كلبش 2 .