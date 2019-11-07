عقدت كلية التربية النوعية بجامعة المنيا ندوةً تثقيفيةً لطلاب الكلية حول دور المعلم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر خلالها الدكتور عماد محمد إمام، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بتخريج دفعات طلابية مؤهلة للمنافسة في سوق العمل، وتلبية احتياجات مجال العمل التربوي.

استعرضت الندوة التي أقيمت برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة زينب محمد أمين عميد الكلية، وإشراف من الدكتور أحمد سعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة محاور ركزت على مواصفات الخريج، وخصائص المعلم الناجح من حيث التوازن الوظيفي، والإيمان بوظيفة المعلم ودوره باعتباره قدوة وضمير المجتمع الذي يقع على عاتقه غرس الانتماء والولاء في نفوس الطلاب، بما يُحقق ذلك خدمة المجتمع وتنمية الوطن.

وشرح المُحاضر دور الإعلام بجانب دور المعلم في إحداث التنمية الاجتماعية والتربوية والثقافية.

كما استضافت الكلية ندوةً تعريفيةً لمركز اللغات والترجمة بكلية الألسن، لتعريف طلاب مرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا بأنشطة المركز وخدماته التي يُقدمها في جميع اللغات المتاحة، ودورات اللغة المتخصصة، وكذلك أعمال الترجمة في كافة المجالات العلمية والأدبية والوثائقية.