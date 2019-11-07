نعى رامي عز الدين بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال "رامي" لـ"الوطن" إنه لم يكن على قطيعة مع "هيثم"، بل كان دائم الاتصال به والاطمئنان على صحته من وقتٍ لآخر، مؤكدًا أنه سيسعى جاهدًا للوصول إلى القاهرة، بشأن حضور مراسم العزاء، يوم السبت المقبل، لافتًا إلى أنه تواصل مع الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، قبل ساعات.

وأشار إلى أنه كان يأمل في حضور مراسم الدفن، اليوم الخميس، إلا أنه يعيش في لندن وكان من الصعب الحضور إلى المقابر، مضيفًا أنه في أشد درجات الحزن على فقدان هيثم.