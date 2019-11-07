يتوجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد المقبل، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

وينتظر أن يتم خلال الزيارة بحث آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل التغيرات التي حدثت في البلاد عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن الهدف من الدعوة هو التعرف على الوضع الحالي، وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية، وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة.

والأسبوع الماضي، زار السودان وفد من الاتحاد الأوروبي، والتقى خلال الزيارة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير الخارجية أسماء محمد عبد الله.

وأكد الوفد أن دول المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحا بقيمة 200 مليون يورو، وستقوم لاحقا بتقديم مبلغ 141 مليون يورو، وكذلك مبلغ 100 مليون يورو ومبلغ 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأشار الوفد الأوروبي إلى أنه سيدرس احتياجات السودان في هذه المرحلة، وسيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المشاريع التنموية.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم السودان لمواجهة الاحتياجات العاجلة، وكذلك دعم الاقتصاد السوداني.