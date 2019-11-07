وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بغلق كوبري تل المعصرة بقرية الإبعادية بمركز الحامول، حفاظا على أرواح المواطنين، لافتا إلى أنه جرى مخاطبة وزير الري والموارد المائية، بسرعة إحلال وتجديد الكوبري.

وفى سياق متصل، تابع المحافظ، إزالة التعديات على الأرضي الزراعية من المهد، مشدداً بالتصدي بكل قوة لجميع التعديات خاصة على أملاك الدولة إضافة إلى مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، وتحويلهم إلى النيابة العامة، على أن يتم ذلك بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية من رجال الشرطة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد على قطعة أرض بقرية صندلا، وكذلك مخالفات البناء لقطعة على مساحة قيراط تابعة للجمعية الزراعية بكفرالشيخ، حيث تمت أعمال الإزالة كاملة وتم تسليم الأرض إلى جهة الولاية، مكلفاً باستمرار المتابعة والمرور المستمر على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومخالفات البناء بجميع القرى وضبط المتعديين، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع المحافظ، أعمال تسوية طريق "الشين- قلين" مكلفاً اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بمتابعة أعمال تمهيد الطريق لمعالجة المشاكل لحين انتهاء أعمال هيئة الطرق، لافتاً أنه تم مخاطبة وزير النقل، لسرعة الانتهاء رصف طريق "سخا - الشين - قلين".

وتابع تنفيذ القرار الإداري رقم 566 بإزالة مباني وتشوينات بقرية الحلمية بالحامول في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الارض الزراعية والحفاظ على أراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد، حيث قام تميم أبو زيد، رئيس قرية التفتيش، بتنفيذ قرار إداري تحت رقم 566 لإزالة تشوينات زراعية وتعديات بالبناء بالبلوك الأبيض والتعدي على حرم الشارع العام بقرية الحلمية.