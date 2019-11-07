"صحة الشرقية" تشن حملات مكثفة على محطات مياه الشرب للتأكد من سلامتها

شنت الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة، بالتنسيق مع إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، عدة حملات للمرور على محطات مياه الشرب وسحب العينات اللازمة للتأكد من سلامتها.

جاء ذلك بناءا علي توجيهات وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف المرور على أعمال صحة البيئة، وعلى مختلف المنشآت بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، وعدم وجود أي سلبيات تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وجرى المرور على مختلف المنشآت بالمحافظة منها محطة مياه الشرب بالصالحية الجديدة، ومحطة سوادة المرشحة، وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل، كما تم التفتيش على أعمال المياه في 5 وحدات صحية تابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، كما تم المرور على وحدة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى القرين المركزي، ومحطة المياه الجوفية ببئر أولاد زيد، وتم التفتيش أيضاً على أعمال المياه في 6 وحدات صحية تابعة للإدارة الصحية بالقرين.

كما تم المرور على محطات معالجة المياه بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات أولاد صقر والصوفية وتلراك المركزية، وتم التفتيش على أعمال المياه في 6 وحدات صحية تابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، وتم اتخاذ اللازم أثناء المرور حيال بعض المخالفات.

من ناحية أخرى، نظمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الخميس، ندوة لإحياء اليوم العالمي لتذكر ضحايا حوادث الطرق، وذلك بإشراف الدكتورة عنان الشيخ، مديرة الإدارة.

ويأتي اليوم العالمي لتذكر ضحايا حوادث الطرق في الأحد الثالث من شهر نوفمبر، كما تم إطلاق هذا اليوم منذ عام 1993 من قبل جمعية سلامة الطرقات بالمملكة المتحدة، وتم إعتماد ذلك اليوم عالمياً من قبل الأمم المتحدة في أكتوبر 2005 لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق.

وحضر الندورة الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية، وممثلي القطاعات المختلفة بالمحافظة، ومديرية الطرق والكباري، والزراعة، والتربية والتعليم، والأوقاف، والكنائس، وذلك اليوم بقاعة الاجتماعات بنادي الشرقية الرياضي.