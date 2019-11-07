انطلقت اليوم الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط للعام الجامعي 2019/ 2020.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن عملية التصويت بدأت في التاسعة صباحا في مناخ من الهدوء والانضباط، والذي من شأنه تسهيل عملية التصويت ما ينعكس في نجاح العملية الانتخابية، والتي تعد أول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب في حياتهم لاختيار من يمثلهم بنزاهة وشفافية، لافتا أنه يحرص على متابعة أعمال الانتخابات عن قرب من خلال تكليف اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمتابعة التصويت ومدى الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال انتخابات اتحادات الطلاب بكليات التجارة والهندسة والعلوم لمتابعة أعمال التصويت فى اليوم الأول وفق الجدول الزمني المعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتورة مديحة حسني، عميد كلية الطب البيطري وعضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والدكتور محمد حسين موسى، المدرس بكلية الحقوق والعضو القانوني باللجنة، وعز المنصوري، مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية بإدارة رعاية الشباب.

وقال الدكتور "غريب" إن العملية الانتخابية شهدت إقبالا جيدا من الطلاب في اليوم الأول، وذلك يبرهن على حرص الطلاب على المشاركة في تلك التجربة الواقعية للممارسة السياسية ومزاولة حقهم السياسي في التعبير عن صوتهم، مضيفاً انه من المقرر أن تشهد أعمال التصويت إقبال كثيف من الطلاب خاصة بعد انتهاء المحاضرات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن جولته بلجان انتخابات كلية الهندسة تضمنت لقاءه مع الدكتور نوبي محمد حسن، عميد الكلية، والذي أكد أن عملية التصويت بدأت في موعدها المحدد ووسط إقبال حاشد من الطلاب، وفي كلية التجارة التقى نائب رئيس الجامعة بالدكتور علاء عبدالحفيظ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والذين حرصوا على متابعة أعمال التصويت منذ بدايتها، وفي كلية العلوم التقى الدكتور شلقامي، بالدكتور عبدالحميد أبو سحلى والدكتور ناجح عبدالرحمن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتم إجراء حوار مع عدد من الطلاب للاستفسار عن الأسباب التي دعتهم للمشاركة، وعن استعدادات الكلية للانتخابات.

وأجمع الطلاب على حرصهم على المشاركة انطلاقا من رغبتهم فى ممارسة حقهم الانتخابي والتعبير عن ارائهم فى اختيار من يمثلهم وينقل مشكلاتهم ومتطلباتهم إلى إدارة الجامعة، مؤكدين على ما لمسوه من إجراءات منظمة للعملية التعليمية تضمن حياديتها ونزاهتها.